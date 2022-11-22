ننشر موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:33 صباحاً - أعلنت منصة نتفليكس، موعد طرح الموسم الثالث من مسلسلها الناجح Emily in Paris الذي انطلق مع اندلاع جائحة كورونا، وكان من أكثر الأعمال التي لاقت مشاهدة عالية بسبب محتواه الخفيف والترفيهي للمشاهد.

يعرض الموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris يوم 21 ديسمبر المقبل، في موسم الكريسماس، الذي تستعد فيه نتفليكس لعرض العديد من أعمالها المنتظرة منها فيلم Glass Onion: A Knives Out Mystery.

مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

ظهرت في الصور بطلة المسلسل ليلي كولينز، ومحاولتها للانغماس في الحياة الباريسية بعد حصولها على وظيفة مهمة في مجال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شهدت أحداث الموسم الثاني من Emily in Paris المزيد حول علاقات الحب في حياة ليلي كولينز، ومحاولتها للتركيز في عملها رغم كل المعوقات، وحيرتها بين 2 من المحبين التي تعلقت بهما رغم الظروف الصعبة الخاصة بكل علاقة.

وكان الموسم الأول من Emily in Paris الأكثر مشاهدة على نتفليكس لعام 2020، ونال ترشيحين لجائزة الإيمي، بما فيها أفضل عمل كوميدي.

وأوضحت ليلي كولينز بطلة مسلسل Emily in Paris في تصريحات سابقة لها، إن فترة جائحة كورونا عززت من علاقتها بزوجها الحالي المخرج تشارلي ماكدويل، وأنهما شاهدا كلا منهما في أسوء وأفضل حالاتهما ومازالا قادران على العيش سويا.