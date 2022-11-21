نقيب الفنانين الأردنيين: مصر بوابة العروبة وقادرة على تبني مشروع فني عربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أشاد نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي بالعلاقات الفنية المصرية الأردنية على مر العصور، مؤكدا أن مصر هى بوابة الفن العربي.

وقال العبادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مهرجان المسرح الأردني الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، إن مصر هى بوابة العروبة والسقف العربي لكافة أشكال الفنون، مشددا على ضرورة خطة عربية موحدة من أجل توحيد الفن العربي لتمثل العالم العربي الحقيقي.

وأشار إلى أن مصر تستطيع الأن أن تضع هذه الخطة بحكم تاريخها الفني الطويل والذي أثرى الفن العربي على مر العصور، مشددا على ضرورة وضع مشروع عربي للفن العربي الموحد.

ونوه إلى أن مصر مؤهلة حاليا لأن تضع هذه النواة لمشروع عربي كبير يعبر عن الأمة العربية وحضارتها وتسامحها وإزالة الغلط الذي حاول البعض اعتباره جزء من الثقافة العربية وهذا خطأ كبير، مؤكدا أن العالم العربي قائم على التسامح ورفض الإرهاب ونبذ التطرف والعنف.

ولفت العبادي إلى النهضة العربية المتميزة في الفن العربي حاليا، مؤكدا أن العالم العربي يتمتع حاليا بطفرة كبيرة في التميز بالفن وبالتالي يجب أن نعمل على ذلك خلال المرحلة المقبلة .

وشدد على الحاجة الكبيرة إلى عمل عربي كبير يؤكد على هوية العالم العربي وتصدير الصورة الحقيقية للدول العربية التي تقبل الآخر وترفض العنف والتطرف وتنبذ كل أشكال الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية تتعرض حاليا لموجة من الإرهاب أو تصدير الإرهاب عليها ويجب العمل سويا من أجل توعية مواطنيها.