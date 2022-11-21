انت الان تتابع خبر علقت محاليل.. هنا الزاهد تتعرض لوعكة صحية في لبنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها في لبنان، استلزمت دخولها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.حيث نشرت “هنا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة أظهرت فيها ساعدها ومكان تعليق المحاليل فيه، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “الناس اللي فكراني مدلعة في لبنان، أنا طالع عيني ومكان المحاليل أهيه، شكرًا”.

أحدث أعمال هنا الزاهد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة هنا الزاهد، كان فيلم “بحبك” والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2022.

شارك هنا الزاهد بطولة فيلم “بحبك” كلًا من من تامر حسني، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، الفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

وكان أحدث أعمال هنا الزاهد في التليفزيون هو مسلسل “أنا وهي” والذي شاركه بطولتها كلًا من أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، محمد الصاوي، ندى عادل، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز