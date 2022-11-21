انت الان تتابع خبر من داخل غرفتها .. منة فضالي تشوق الشباب بالأبيض الحمالة أبو فتحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها داخل غرفتها وأمام المرآة ، مرتدية تي شيرت من اللون الأبيض المفتوح من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة : كل يوم هو بداية جديدة، ابذل قصارى جهدك ولا تستسلم .

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.