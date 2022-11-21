انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري ولعت كأس العالم 2022 بالأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصة الاستوري بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”. وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها داخل سيارتها في العاصمة القطرية الدولة أثناء توجهها إلي ستاد البيت لحضور افتتاح كأس العالم 2022، حيث ارتدت ملابس وردية مكشوفة من منطقة الصدر وفوقها جاكت من اللون الأبيض مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها. وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية