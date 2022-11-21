انت الان تتابع خبر اتفرج .. الصاروخ نسرين طافش تقذف الشباب بالأسود أبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديد لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها في أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع الأحذية والحقائب، مرتدية تيشرت من اللون الأسود الحمالة المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر من وبنطلون جينز من اللون الرمادي بطريقة أثارت جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة : أفضل الألوان فى العالم، هو اللون الذى يبدو جميلاً عليكِ

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي