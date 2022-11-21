انت الان تتابع خبر من جوة أوضتها .. اتفرج غادة عبد الرازق دلعت الشباب بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق في غرفتها مرتدية فستان ضيق للغاية من اللون الأسود المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر وظهرت وكأنها ترقص ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

على صعيد آخر وانضمت لحكاية جديدة تحمل اسم تحت الحزام وذلك ضمن قصص مسلسل حدثت بالفعل.