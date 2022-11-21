رزان المغربي تنشر كواليس مسلسل ”الغرفة ٢٠٧”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - نشرت الفنانة رزان المغربي، صورًا من كواليس مسلسل «الغرفة ٢٠٧»، عبر حسابها على «انستجرام».

وعلقت رزان المغربي على الصور قائلة: "ماريا من مسلسل الغرفة ٢٠٧ اليوم على شاهد".

وانضم مسلسل «الغرفة 207» لقائمة الأعمال الفنية الأكثر مشاهدة في مصر، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي يقوم ببطولته النجوم محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

وتصدر المسلسل تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وحققت الحلقتان الأولى والثانية ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الإشادات بالأداء التمثيلي لمحمد فراج وريهام عبد الغفور، وتمكنهما من تجسيد الشخصيات بإتقان وهدوء بدون مبالغة، فضلا عن جودة الإخراج والديكور والأزياء كعناصر فنية متكاملة جذبت المشاهدين منذ الحلقات الأولى.