نستعرض حقيقة إصابة نبيلة عبيد بالفيروس المخلوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:36 مساءً - تصدرت الفنانة نبيلة عبيد خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار أخبار تفيد إصابتها بالفيروس المخلوي.

وعلقت الفنانة نبيلة عبيد على الأمر بعد انتشار الخبر بشكل كبير وقالت في منشور لها عبر إنستجرام، "الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة.. ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية بأني مريضة بفيروس يجمع ما بين الإنفلونزا وكورونا ومش عارفة ايه.. أحب أطمنكم جميعا إني بخير وشكرا على سؤال الجميع ومحبتكم كلكم.. أقولكم الأغنية ديه حلوة اسمعوها".

وأطلت نبيلة عبيد، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان أسود مفتوح من أحد الجانبين، مرصع ببعض الإكسسوارات الفضية والتي تشبه الماس.

كما ارتدت نظارة فضية، مع "فرير" أبيض ناعم، وحقيبة سوداء من نفس خامة الفستان الذي أعجب به كافة الحاضرين، قالت نبيلة عبيد: "إن الفنانة لبلبة تستحق التكريم في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنها أمتعت الجمهور وأمتعتهم كفنانين بأعمالها الفنية المتميزة وتقديمها شخصيات مختلفة ومنوعة.

ووجهت نبيلة التهنئة للفنانة لبلبة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على تكريمها اليوم، مشيرة إلى أنها فنانة مجتهدة ومكافحة وتستحق كل الخير.