انت الان تتابع خبر إصابة نبيلة عبيد بفيروس جديد.. نكشف لكم الحقيقة كاملة اطمنوا عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نبيلة عبيد بالتعليق على كل الانباء التي انتشرت مؤخراً حول إصابتها بفيروس جديد، وهو الذي يجمع بين كلاً من الكورونا والإنفلونزا، وهذا ما انتشر حولها مؤخراً بن رواد السوشيال ميديا.

غياب نبيلة عبيد عن عزاء الموسيقار محمد سلطان

وعلقت نبيلة عبيد على منشور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، قائلة “الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة.. ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية بأني مريضة بفيروس يجمع ما بين الإنفلونزا والكورونا ومش عارفة إيه، أحب اطمنكم جميعًا إني بخير وشكرًا على سؤال الجميع ومحبتكم كلكم”.

ولم تظهر الفنانة نبيلة عبيد في جنازة وعزاء الموسيقار الشهير محمد سلطان، وهو الذي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، هذا بسبب أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهيز الـ 85 عاماً، وهذا بعدما تعرض إلى نزلة برد نتج عنها بعض الآلام في جسدها، ولكن نجمة الجماهير قدمت واجب العزاء إلى اسرته بدون ان تذهب.