انت الان تتابع خبر حبس الراقصة برلنتي زوجة سعد الصغير.. 15 يوم لتناولها المخدرات والخمر والحشيش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من التقارير الخاصة بالطب الشرعي بإثبات أن الراقصة برلنتي عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، إيجابية تعاطيها للمواد الكحولية ومخدر الحشيش، وهذا بعد إلقاء القبض عليها في الطريق، وأمرا النيابة العامة بحبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

القبض على برلنتي في حالة سكروجاء التقرير الخاص بالطب الشرعي وفقاً إلى جهات التحقيق، وهذا بعد أخذ عينة من برلنتي عامر بعد إلقاء القبض عليها في حالة سكر، وأيضاً اتهامها بالقيادة تحت تأثير الخمور والمواد المخدرة ومقاومة السلطات، وهذا ما تم الكشف عنه مؤخراً.

تفاصيل القبض على زوجة سعد الصغير

وأول الواقعة جاءت بعثور المارة على الراقصة برلنتي عامر وهي ملقاة على عجلة قيادة السيارة الخاصة بها، وسريعاً ما تم إبلاغ الشرطة ظناً منهم أنها فارقت الحياة إلا أنها كانت تعاني من حالة سكر شديدة ورفضت محاولات المارة إلى إفاقتها، ورفضت أن تخرج من السيارة مع رجال الشرطة وإضافة لها تهمة أخرى وهي القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.