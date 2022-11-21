انت الان تتابع خبر إصابة رامز جلال بالعمي واعتزاله التمثيل.. أشرف زكي حسم الأمر وجاب الناهية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالكشف عن حقيقة إصابة رامز جلال بالعمي واعتزاله التمثيل، وهي من أبرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً على كل صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكتروني وأصبت الكثيرين بحالة من الحزن الشديد.

برنامج رامز جلال الأخير

ونفي الفنان أشرف زكي كل ما انتشر حول إصابة الفنان رامز جلال بالعمي، وقال أن كل هذه الأخبار خالية تماماً من الصحة، وإن صحة رامز جيدة حالياً، وهذا بعد تواصله معه بساعات قليلة، وطلب زكي أن لا يتم الترويج إلى جميع الشائعات التي تؤثر على الجميع بشكل كبير وعدم السير ورائها.

وانتشرت الكثير من الأنباء في الساعات الأخيرة الماضية عن إصابة رامز جلال أثناء تصوير أحد حلقات برنامج المقالب الجديد الخاص به والذي يقدم في رمضان، وهو أنه فقد الإبصار في العين اليسرى واعتزاله التمثيل، وانتشرت أثناء الساعات الأخيرة الماضية إلى الوقت الحالي ولم يتم صدور عنه أي رد فعل بخصوص إصابته بهذا المرض.