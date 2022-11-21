” هالة صدقي” تعرب عن سعادتها بتطليقها من زوجها سامح سامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:30 صباحاً - أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالحكم الصادر من محكمة أسرة قصر النيل بتطليقها من زوجها سامح سامي.

وقالت هالة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم: أنا بعتبر الطلاق الرسمي النهاردة بمثابة إجراءات ورقية، الطلاق الفعلي حصل من 8 سنوات بعد ما أيقنت استحالة استمرار زواجي.

وأوضحت هالة صدقي، أن الطلاق حدث فعليًا حينما قام طليقها بتغيير ملته.

متابعة: تم تطليقي مدنيًا طبقًا للشريعة الإسلامية وليس كنسيًا، الزوج حينما يقوم بتغيير الملة نتبع تلقائيًا الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإجراءات الطلاق المدني، وحاليًا لدي الحق في الزواج بآخر دون الانتظار للطلاق الكنسي.

وأكملت هالة صدقي،: لا أفكر حاليًا في الزواج مرة أخرى، وأزماتي الشخصية عطلت مسيرتي الفنية على مدار السنوات الماضية.

وكانت محكمة أسرة قصر النيل قضت بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة وأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيا، وكانت محكمة الأسرة بقصر النيل قد عاقبت في وقت سابق سامح سامي زكريا، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني، وكانت الفنانة هالة صدقي أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها زوجها سامح سامي بدفع مصاريف الدراسة، وامتنع الأخير عن دفعها.