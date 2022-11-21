اتفرج قبل الحذف ..تسريب فيديو فضيحة للفنانة شمس الكويتية وخالد يوسف داخل غرفة النوم (للكبار فقط)

الرياض - محمد الاطلسي - فيديو فضيحة خالد يوسف وشمس الكويتية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بغضب كبير بعد انتشار مقطع فيديو فاضح للفنانة الكويتية شمس، وفي السطور القادمة من خلال موقعنا الجنينة سوف نقوم بذكر لكم فيديو فضيحة خالد يوسف وشمس الكويتية، بالإضافة الى اننا سوف نقوم بذكر لكم كل من من هي شمس الكويتية ويكيبيديا و من هي شمس الكويتية السيرة الذاتية و أغاني شمس الكويتية فيديو كليب.

الفنانه شمس الكويتيه اشعلت حماس المراهقين والشباب عقب ان قامت بوصله رقص في غرفه النوم استمرت لفترة ساعه كامله جعلت الجميع في حاله كبيره من الذهول والدهشه بسبب ما قامت به الفنانه شمس الكويتيه وقامت باظهار أجزاء من جسمها من غير الممكن ظهورها مقابل الكافة. من هي شمس الكويتية ويكيبيديا

اسمها بالكامل هو شمسُ بندر نايف الأسلمي تعتبر هي فنانة ومغنية تحمل الجنسية الكويتية، لكنها ترجع الى اصل سعودي، تبلغ من العمر اثنان واربعين عاماً، شمس الكويتية من مواليد محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 1980 ميلادي، تنتمي لاصل سعودية لجهة الأب، وكويتية لجهة الأم. من هي شمس الكويتية السيرة الذاتية

تتمثل السيرة الذاتية للفنانة شمس الكويتية من خلال النقاط التالية:

الاسم الكامل: شمس بندر نايف الأسلمي. اسم الشهرة: شمس الكويتية. تاريخ الميلاد: ولدت في الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 1980 ميلادي. العمر: تبلغ من العمر ثلاثة وأربعين سنة حتى عام 2023. مكان الولادة: محافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية. الجنسية: تحمل الجنسية السعودية، والكويتية، والفرنسية، وبريطانيا. العرق: عربية سعودية. الديانة السماوية: من معتنقي الديانة الإسلامية. المذهب والطائفة: أهل السنّة والجماعة. اللغة الأم: اللغة العربية. لغات ثانوية: تجيد اللغة الفرنسية. المهنة: مغنية وممثلة. سنوات النشاط: من 2000 حتى الآن.