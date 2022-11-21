ميرهان حسين تخطف الأنظار بالأحمر في أحدث جلسة تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.

ونشرت ميرهان حسين صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أطلت خلالها باللون الأحمر، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات.

وحلت ميرهان حسين مؤخرا ضيفة على برنامج “سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، وروت جانبًا من مغامراتها خلال التصوير، قائلة: تعلمت سواقة التكاتك خلال مشاركتي في مسلسل "الصعلوك".

وأضافت:"شخصيتي في مسلسل "الصعلوك" لفتاة مسترجلة وتخفى انوثتها وتكاد تكون راجل.

وقالت: "في مسلسل الصعلوك، قعدوا يعلموني إزاي أسواق توك توك، وكنت مش فاهمة حاجة وكان تعب وبهدلة كبيرة، لدرجة إني دخلت بالتوك توك في الكاميرا واتقلبت ووقعت بس ما حصليش حاجة".