انت الان تتابع خبر خالد يوسف وبثينة كامل يشعلان السوشيال ميديا : اتفرج “الحنان والطبطبة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات “خالد يوسف وبثينة كامل” محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بعد إعلان عن مشاركة الإعلامية بثينة كامل عن خوضها درامية مع المخرج المصري خالد يوسف.ونشرت بثينة كامل منشور مطول خلال الساعات الماضية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أعلنت خلالها عن مشاركتها في مسلسل سحر السلطان باسمها حيث سوف تقوم فيها بتأدية دور والدة “سارة” التي تقوم به الفنانة ريم مصطفى.

ووجهت بثنية كامل رسالة شكر إلي خالد يوسف قائلة ” فشكرًا على الحنان والطبطبة، وعلاقتي به أقدم من المسلسل، فقد وقف مع أهالي قرية المريس في اليوم العالمي لمحاربة الفساد؛ ٩ ديسمبر ٢٠٠٩، وانتصر الفلاحون”