وزير السياحة والآثار يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - استقبل، اليوم السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار السفير خيرات لاما "Khairat Lams" سفير جمهورية كازخستان بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات.

وفي مستهل اللقاء رحب السيد أحمد عيسي بالسفير الكازاخي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وسبل التعاون المشترك فيما بينهما في شتي المجالات، ولاسيما السياحة والآثار.

وأكد وزير السياحة والآثار على ضرورة الترويج بشكل أوسع للمقاصد السياحية المصرية في كازاخستان والتعاون مع القطاع الخاص بما يضمن الحصول على حصة تسويقية أكبر من السوق الكازاخي وتشجيع الشعب الكازاخي على زيارة مصر للاستمتاع بما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة.

ومن جانبه أكد السفير خيرات لاما على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، مشيراً إلى رغبة بلاده في الإستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الفندقة والضيافة، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الفندقية المقدمة بجمهورية كازاخستان لتصبح على غرار المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، هذا بالإضافة إلى الإستفادة من الخبرات المصرية أيضا في مجال العمل الأثري لترميم مدينة ”أوترار“ مسقط رأس الفيلسوف والعالم الإسلامي "الفارابي".

كما تناول اللقاء دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان إلى المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى استعراض آخر ما آلت إليه الأعمال بمشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس بحي الظاهر، ومناقشة إمكانية افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، وإقامة معرضا مؤقتا للآثار الإسلامية يطوف جمهورية كازاخستان، بما يساهم في تعريف الشعب الكازاخي بالحضارة الإسلامية المصرية عن قرب، بالإضافة إلى عقد اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.