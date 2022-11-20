فنانة شهيرة هربت من أهلها لتتزوج « محمود ذو الفقار» ثم انفصلت عنه بسبب ضربه لها.. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - بعد أن وقعت في حبه سريعا، حيث كانت وقتها في فترة المراهقة، تزوجت الفنانة المصرية مريم فخر الدين في بداية حياتها من المخرج ذو الفقار.

وبدأت علاقة مريم ومحمود سرًا بعيدًا عن أعين الجميع، حيث كانا يلتقيان في أول شارع الهرم ثم يقود ذوالفقار السيارة بسرعة جنونية نحو الطريق الصحراوي، وعند «الرست هاوس» كانا يتركان السيارة ويتمشيان في الفضاء.

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والفقار تقدم إلى والد مريم فوافق عليه مرحبًا، بينما اعترضت والدتها في البداية، إلى أن أقنعها زوجها بأن الزفاف لن يكون قبل عام كامل.

وبعد شهر من عقد القران قرر ذوالفقار السفر إلى لبنان واستخرج لزوجته مريم جواز السفر، واتفق معها سرًا على أن تقفز إلى الباخرة في آخر دقيقة.

وبالفعل ذهبت مع أفراد أسرتها لتوديعه، وفي آخر دقيقة هربت منهم وقفزت إلى الباخرة، وعن هذه اللحظة قالت: “ظلت أمي تناديني وتشتمني بجميع اللغات التي تعرفها من العربية إلى الألمانية، بينما كنت أنا ألوح بمنديل وقد ارتسمت على فمي ابتسامة عريضة، وأبي كان مستغرقًا في الضحك وهو يلوح لنا بمنديله ويقول مع السلامة؟!”.

زواج مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار لم يستمر طويلا، حيث انفصلا بعد 8 سنوات فقط، وعن أسباب ذلك، قالت الفنانة إنه كان يعاملها بقسوة وكان يضربها دائما، لذلك تمردت عليه وقامت بشراء شقة بدون علمه في نفس العمارة، التي كانت تسكن فيها معه، وقامت بتشطيبها ونقلت محتوياتها إليها.

وأضافت أنها أخذت ابنتها ومربية إبنتها ومكثت في شقتها الجديدة، وحينما استيقظ محمود من النوم تفاجئ بعدم وجودها في المنزل وسأل البواب وعرف الحقيقة، فحاول دخول شقتها ولكنها لم تفتح له إطلاقا.

وتابعت أن زوجها ترك المنزل وبعث مدير أعماله لكي يأتي له بملابسه لشعوره بالخجل أمام سكان العمارة، فقامت هي بتوزيع غرف شقة زوجها على العاملين في بلاتوه التصوير، وهو ما لم يقبله ذوالفقار وشعر بالخجل من العاملين مما فعلته زوجته، فقام بتطليقها على الفور.

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