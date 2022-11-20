انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي بفستان فضي شفاف.. ظهر كل منطقة بجسمها واثار جدل السوشيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة هيفاء وهبي بفستان فضي شفاف حالة من الجدل الكبير بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرته على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور الفيديوهات “انستجرام”.

صور هيفاء وهبي بفستان فضي شفاف

وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على ارتداء فستان قصير فوق الركبة وهو لون الجسم وشفاف بدون وجود اسفله بطانة وهو مزين بالكثير من التطريزات التي جعلته مميز، وهذا ما نشر حالة من الجدل الكبير بين جميع رواد السوشيال ميديا.