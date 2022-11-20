انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيدي كرم تشعل حماس الرجالة بأبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هيدي كرم خلال تواجدها في منزلها حيث ارتدت تي شيرت من اللون السماوي الكشوف من منطقة الصدر والأكتاف أما الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة.

وعلقت على الصور قائلة : كن انت…. كن نفسك…. كن فخورا … كن ممتنا … كن شجاعا … كن قويا … ولكن قبل كل شيء كن لطيفا.

يذكر أنها شاركت في مسلسل “لؤلؤ” ،مع كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.