انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تثير جنون الشباب بحركات جريئة أثناء رقصها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في مكان قريب من البحر مرتدية فستان من اللون البنفسجي المكشوف منطقة الصدر والشفاف من أعلي وتقوم بالرقص على واحدة ونص بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وعلقت على الفيديو قائلة ‏من الساحل الشمالي الكينج محمد منير اغنيه لِلّي اي دونت هاف لاك الا اذا حد جه تو هلب مي.