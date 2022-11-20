بالفيديو.. حقيقة زواج كمال أبو رية ونرمين الفقي.. نكشف مفاجأة من العيار الثقيل

رد كمال أبو رية على شائعة زواجه من نرمين الفقي

وأكد كمال أبو رية أثناء استضافته في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال قناة إم بي سي مصر، قائلاً “السوشيال ميديا أحيانا تطلق شائعات بدون دلائل، هل ممكن أتجوز نرمين الفقي من غير ما نعمل فرح أو حفلة صغيرة ندعوا فيها أصحابنا!”.

وجاء رده على سؤال عن سبب هذه الشائعة من وجهة، وقال “نرمين أخت وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، إحنا جيران ولما انتقلت لحي الشيخ زايد ترددت عليها في مناسبات مع بعض الأصدقاء، يمكن فهموا كده لهذا السبب”.