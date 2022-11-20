انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة زواج كمال أبو رية ونرمين الفقي.. نكشف مفاجأة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الفنان كمال أبو رية بالكشف عن حقيقة زواجه من الفنانة نرمين الفقي، وهي من الأشياء التي انتشرت مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وأثارت تساؤلات الكثير من محبيهم.
زواج نرمين الفقي من كمال أبو رية
وأكد كمال أبو رية أثناء استضافته في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال قناة إم بي سي مصر، قائلاً “السوشيال ميديا أحيانا تطلق شائعات بدون دلائل، هل ممكن أتجوز نرمين الفقي من غير ما نعمل فرح أو حفلة صغيرة ندعوا فيها أصحابنا!”.
رد كمال أبو رية على شائعة زواجه من نرمين الفقي
وجاء رده على سؤال عن سبب هذه الشائعة من وجهة، وقال “نرمين أخت وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، إحنا جيران ولما انتقلت لحي الشيخ زايد ترددت عليها في مناسبات مع بعض الأصدقاء، يمكن فهموا كده لهذا السبب”.