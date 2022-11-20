انت الان تتابع خبر موعد عودة إيمان الحصري لتقديم برنامجها على الهواء.. غيابها استمر 18 شهر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية انجي القاضي بالإعلان عن خبر سعيد لجميع محبي الإعلامية إيمان الحصري، وهو موعد عودتها للشاشات من جديد إلى برنامجها مساء دي إم سي الفضائية، وهي من الأشياء التي أسعدت الجميع مؤخراً.

مرض الإعلامية إيمان الحصري

وسوف تظهر الإعلامية إيمان الحصري من جديد على الشاشات يوم السبت القادم بعد غياب استمر لـ 18 عاماً، وتحدث إنجي القاضي في البرنامج أن عودة الحصري مرة أخرى تكون على قناة دي إم سي الفضائية، وذلك بعد عودتها من رحلة العلاج الطويلة التي استمرت لفترة طويلة.

وحرصت انجي القاضي على تقديم الشكر إلى المشاهدين والقائمين على القائمين على القناة على فترة عملها في البرنامج، وأنها سوف تغادر قناة دي إم بي سي لأنها تنتقل إلى قناة القاهرة الإخبارية، وهذا حدث بعد تعرض الإعلامية إيمان الحصري لأزمة صحية قبل العديد من الأشهر بعد خطأ طبي حدث لها خلال خضوعها إلى عملية جراحية.