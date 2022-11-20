أحمد صيام ”داعشي” مع طارق لطفي في مسلسل ”ليلة سقوط”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - اعرب الفنان احمد صيام، عن سعادته بنجاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، برئاسة الفنان حسين فهمي، والمقامة حاليا بدات الاوبرا.

وصرح احمد صيام، لـ "بوابة أخبار اليوم"، انه بدأ تصوير مشاهد دوره في احداث الجزء الثاني من مسلسله "رمضان كريم"، المقرر ان ينافس به في سباق دراما رمضان 2023.

وكشف تفاصيل دوره في مسلسل "ليلة سقوط"، وقال: "أظهر بدور داعشي مع الفنان طارق لطفي، وهو مسلسل قوي ومهم ونبرز فيه الأعمال الإجرامية لداعش".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".