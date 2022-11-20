الليلة.. عرض فيلم «جنيات إنيشيرين» بمهرجان القاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يعرض مساء اليوم الاحد، فيلم «جنيات إنيشيرين»، للمخرج مارتن ماكدوناه، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «جنيات إنيشيرين»إنتاج المملكة المتحدة، إيرلندا، الولايات المتحدة، تدور أحداثه حول صديقان منذ زمن طويل، تصل علاقتهما إلى طريق مسدود، عندما يقرر أحدهما إنهائها فجأة، مما يتسبب في عواقب مروعة لكليهما.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 114 دقيقة، في تمام الساعة 7:30 مسرح النافورة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".