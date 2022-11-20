المخرج أحمد عبد الله: اختلافات مود الأماكن فى فيلا ”19 ب” خدمت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تحدث المخرج أحمد عبد الله عن كواليس فيلمه "19 ب" الذي ينافس به في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، معبرا عن سعادته البالغة بالعدد الكبير الذي حرص على مشاهدة الفيلم في المهرجان.

وعن تصوير الفيلم في نفس المكان، أكد خلال لقائه مع الزميل الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على تليفزيون اليوم السابع أنه لم يجد صعوبة في تصوير الفيلم في مكان واحد وذلك لغناء المكان بأكثر من لوكيشن داخلي، مشيرا: "التصوير في لوكيشن واحد بالذات زي فيلا قديمة وليها كذا دور وألوان مختلفة والشمس بتتغبر من مكان للتاني وبلكونة فوق وتحت، طول الوقت كنا بنلف حوالين المكان، عشان كدا محسناش إننا بنصور في مكان واحد المكان كان كبير وواسع واختلافات المود من مكان لمكان خدمت الفيلم جدا".

كما ذكر أن شخصية صاحب العقار التي جسدها الفنان سيد رجب خلال أحداث الفيلم الهدف منها إظهار كيف يواجه الشخص التغير الحادث حوله، مضيفًا: " أنا كنت المعنى بيه ازاي الشخص دا مش قادر يواجه التغير اللي حاصل في الشارع، عشان كدا مازال عايش في الفيلا القديمة متغيرش، الزمن كان واضح إنه زمن معاصر من خلال الموبايلات والعربيات، ولكن شعورك إن الراجل دا عايش في الماضي أو زمن مغاير للوقت الحالي".

أما عن اهتمامهم بالحيوانات واعتبارها عنصر أساسي في العمل، أوضح: "أنا بحب الحيوانات وخاصة حيوانات الشارع، لأنها جزء من القضايا اللي كنا بنتكلم عنها لأن فيه حيوانات كمان عايشة معانا وينستخدم الشارع، وكنت بسأل كل اللي في الفيلم حتى اللي وراء الكاميرا عن حبهم للحيوانات".

فيلم "19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه، وهو من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.