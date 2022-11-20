نيللى كريم تؤجل تصوير ”ع الزيرو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - قالت النجمة نيللى كريم انها أجلت تصوير مشاهدها في فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان، إخراج ماندو العدل، مشيرة إلى أن تأجيل تصوير الفيلم من أجل استعداداتها وتحضيراتها لمسلسل الجديد "عملة نادرة" المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل 2023، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

ويناقش محمد رمضان وينللى كريم قضية هامة فى الفيلم، إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرض الفيلم في 2023.

في سياق آخر، تخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديدًا من نفس اللهجة التى ستتحدث بها نيللى فى المسلسل، خصوصًا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللى عملاً دراميًا صعيديًا في الموسم المقبل .

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.