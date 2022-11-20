صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل ”وبينا ميعاد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - بدأ المؤلف والمخرج هانى كمال تصوير مسلسل "وبينا معاد"، الذى يقدم بطولته مجموعة من النجوم وهم صبرى فواز، ومدحت صالح، وشيرين رضا، وبسمة، وهو العمل الثانى على التوالي لفئة الإخراج للمؤلف هانى كمال، بعدما قدم الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة.

مسلسل "وبينا معاد" من نوعية الاعمال ذات الـ30 حلقة، ومقرر عرضه مطلع شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه في اطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

يشار إلى أن هانى كمال قدم آخر أعماله مسلسل "أبو العروسة 3" وشارك في بطولته كل من سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، محمود حجازى، ولاء الشريف، محمد عادل، صفاء الطوخى، خالد كمال، محمد حاتم، أحمد صيام، كارولين عزمى، أمانى كمال، رشا أمين، ديانا هشام، تامر ضيائى، أحمد سلطان، زينب سلامة، نيرة عارف، عزوز عادل وتأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور.