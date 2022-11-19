لن تصدق كيف أصبح شكل مي نور الشريف بعد أن فقدت 50 كيلو من وزنها (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت الفنانة مي نور الشريف جمهورها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام صورة من أحدث اطلالاتها.

وظهرت مي نور الشريف، في الصورة وقد فقدت لكثير من وزنها، ما جعلها تبدو في شكل مختلف كليا عما اعتادت عليه سابقا، إذ أصبحت رشاقتها ملفتة للانتباه، وتثير إعجاب جمهورها.

وتنشر مي نور الشريف، أيضا صورا لها من صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تمارس اليوجا، ما أثار إعجاب جمهورها ومتابعيها، وأظهر الصور التحول الكبير في شكلها.

وكان من بين تعلياقت الجمهور على صورها: "ما شاء الله عليكي خسيتي كتير أوي"، و"بقيتي قمر وشبه مامتك بوسي بعد ما خسيتي"، واحلويتي أوي بجد بعد ما خسيتي وبقيتي زي القمر"، و"اخلى من ياسمين صبري"، و"إزاي بقيتي كدة أكيد تعبتي بس لازم تستمري".

وغابت الفنانة مي نور الشريف عن الساحة الفنية منذ عام 2017 وكان آخر أعمالها مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفي شعبان.