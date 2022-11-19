واقعة مثيرة:  أصوات غريبة ومخيفة تخرج من قبر العندليب عبدالحليم حافظ.. وعند فتح المقبرة كانت الفاجعة !

الرياض - محمد الاطلسي - قبل عدة أشهر كشف نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تفاصيل جديدة حول عدم تحلل جثة العندليب، خلال زيارته لمقبرته. غرق الشارع بالماء

وقال شبانة: “كلمونا في مدافن البساتين وقالولنا الشارع كله غرقان مياه فالحقوا شوفوا أخبار المقبرة، روحنا علشان نفتح وجبنا من دار الإفتاء فتوى إزاي نفتح ونشوف وكده ، فتحنا أول فتحة لقينا الدنيا مفيهاش مياه”.

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واستكمل شبانة حديثه قائلا لصحيفة “الوطن” المصرية: “قلنا أحسن حاجة إننا نجيب جهاز رادار من قسم الحد من المخاطر بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومع مهندس بيقيس الشارع كله وبيرسموا زي علامات بتبين الطبقات في الأرض فيها مياه ولا إيه”. صخور منعت المياه وقال المهندس بعد قياس الشارع “سبحان الله الحتة اللي مدفون فيها عبد الحليم فيها صخور منعت المياه متر ونص”. وتابع: “كان جسد العندليب بعيدا عن المياه تماما”، موضحا أن المهندس أوصاهم بعزل المقبرة: “عشان في المستقبل لو زادت المياه قالنا الله أعلم الصخور دي هتستحمل ولا تفتت ولا إيه”. فتح المقبرة

وعن تفاصيل يوم فتح مقبرة عبدالحليم حافظ، حكى شبانة: “جبنا كشاف كبير أربعة كيلو بتاع التصوير، وجبنا الناس بتوع المدفن وجبنا إمام شيخ بمسجد الدندراوي، وجبنا عبد العليم رحمه الله، رئيس لجنة تخليد ذكرى عبد الحليم، وأعضاء اللجنة والأسرة قاعدين فوق وكسروا المقبرة كلها لأنها بتبقى مقفولة ومعمولة بالجبس”.

واستمع شبانة وهو خارج المقبرة لكلمات بصوت عال “الله أكبر الله أكبر” عندما يقرأ مع أفراد العائلة للقرآن: “وقالولي لازم تنزل وتشوف عمك قومت نازل ورجل ورا ورجل قدام وفجأة زقوني وبصيت لقيت عبد الحليم ووشه ومناخيره وحواجبه وكأنه نايم في سلام واتبسطت جدا إني أشوفه، آخر مرة شوفته وكان عندي 5 سنين ونص”.

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