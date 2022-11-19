خاصمت السورية رغدة بسبب أحمد زكي و أخفت أحد أزواجها 15 سنة .. لن تصدق من هي النجمة الشهيرة؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة يسرا واحدة من نجمات العصر الذهبي التي استطاعت بموهبتها أن تحجز مكانًا لها ضمن عمالة الفن داخل تاريخ السينما والدراما المصرية. وفي هذا المقال نذكر أهم المعلومات عن الفنانة المصرية القديرة يسرا، وعن أهم المحطات التي مرت بها خلال حياتها الخاصة والفنية الممتدة حتى الآن.

يسرا هي ممثلة مصرية اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، ولدت في 10 مارس 1955، واشتهرت بين عائلتها باسم “يسرا” ليصبح اسمها الفني.

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تعشق يسرا الفن، نجحت في وضع بصمتها في هذا العالم فأصبحت من أشهر الفنانات بالعالم العربي، حظها من ذهب فكانت السينما رفيقتها منذ الولادة وحتى صعودها لسلم المجد في هذا العالم.

كشفت الفنانة المصرية القديرة يسرا، عن علاقة ولادتها بالسينما، في إحدى لقاءاتها بقولها: “والدتي كانت في السينما وبعد انتهاء فيلم لحن الوفاء شعرت بآلام المخاض”.

وتابعت الفنانة المصرية يسرا روايتها: “فاستقلت التاكسي للذهاب إلى المستشفى لكنها ولدتني قبل أن تصل إلى المستشفى”.

يسرا وعلاقتها بـ”رأفت الهجان”

تربط الفنانة يسرا علاقة قوية بمسلسل “رأفت الهجان” فبجانب مشاركتها في هذا العمل إلا أنها كشفت عن سر لم تكن هي تعلمه من قبل.

وتمثل هذا السر في أن عمها محمد نسيم ضابط المخابرات الحقيقي، وهو الذي ظهرت قصته بالمسلسل من خلال “نديم قلب الأسد”.

وقالت يسرا عن هذا السر: “عاتبت عمي بعد لما عرفت، قولتله مش كنت تقولي، قالي لأ مينفعش، لكن أنا فخورة بعمي جدًا، لأن عمي لما يكون في جهاز قوي وليه دور وطني عظيم يخليني فخورة جدًا”.

طفولة صعبة وأب قاسي

عانت الفنانة المصرية يسرا في طفولتها ويرجع ذلك لانفصال والديها حيث انتقلت حينها للعيش مع والدها الذي وصفته بـ الأب القاسي.

وأوضحت الفنانة يسرا أن والدها حرمها من والدتها لمدة 7 سنوات، والتي قضتهم معه، حيث كان يضربها ويعنفها من أقل شيء.

وأكدت الفنانة يسرا على قسوة قلب والدها، أنه في بلاتوه التصوير بعد أول قبلة قامت بها خلال فيلم “ألف بوسة وبوسة” مع الفنان حسين فهمي، جاء وصفعها أمام الجميع وكادت تعتزل الفن بسبب ذلك.

أزواج يسرا.. أحدهما أخفت زواجها منه لـ 15 عامًا

تزوّجت الفنانة المصرية يسرا مرتين، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولكن زواجهما لم يدم طويلًا حتى أعلنت انفصالها عنه.

وتزوّجت يسرا للمرة الثانية من رجل الأعمال المصري خالد صالح سليم، نجل الفنان صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم سرًا لمدة 15 عامًا.

وظلّت الفنانة المصرية يسرا محتفظة بسر زواجها من خالد صالح سليم، لمدة 15 عامًا وكانت تنفي دائمًا كونها مرتبطة حتى أن توفى الممثل صالح سليم لتعلن عن زواجها من نجله.

ولدت في "تاكسي" وتزوّجت مرتين وأخفت زواجها من أحدهم لـ 15 سنة وقاطعت السورية رغدة لسنوات وسر علاقتها بـ"رأفت الهجان".. قصّة المصرية يسرا

يسرا والغناء

مع دخولها عالم التمثيل ألا أن يسرا تتمتع أيضًا بموهبة آخرى ألا وهي صوتها الجميل، فهي تحب الغناء ولشدة حبها في هذا النوع من الفن وتمتها بصوت جذاب أصدرت عدة ألبومات غنائية.

كما قامت الفنانة يسرا بالمشاركة في الغناء ببعض أعمالها السينمائية، وفي العام الماضي عادت للغناء من خلال أغنية (3 دقات).

رغم حرمانها من الإنجاب.. يسرا ترد على قسوة والدها بإسعاد الأطفال

وحرمت الفنانة المصرية يسرا من الإنجاب وشعورها بالأمومة إلا أنها لن تغضب من هذا الأمر مؤكدة أنه رحمة من الله حتى لا تفقدهم أو تعاملهم بقسوة.

ولكنها رغم معاناتها في طفولتها من قسوة والدها إلا أنها قررت إسعاد الأطفال والاهتمام بهم وذلك رغم عدم إنجابها فقررت أن تضع مشاعر الأمومة في هؤلاء الأطفال المحتاجين وتدافع عنهم كأنهم أولادها.

يسرا تقاطع رغدة والسبب “أحمد زكي”

ظلت علاقة الفنانة يسرا بالفنانة رغدة مقطوعة لسنوات بسبب الفنان الراحل أحمد زكي، حيث اعتقدت يسرا أن رغدة لها دخل في منعها من رؤية أحمد زكي أثناء مرضه.

ولكن بعد رحيل أحمد زكي أكدت الفنانة رغدة التي لازمت أحمد زكي قبل وفاته، أنها لم تكن لها يد في هذا الأمر، لافتة إلى أن الفنان الراحل هو من طلب أن لا يراه أحد في لحظاته الأخيرة.

ولدت في "تاكسي" وتزوّجت مرتين وأخفت زواجها من أحدهم لـ 15 سنة وقاطعت السورية رغدة لسنوات وسر علاقتها بـ"رأفت الهجان".. قصّة المصرية يسرا

ولدت في “تاكسي” وتزوّجت مرتين وأخفت زواجها من أحدهم لـ 15 سنة وقاطعت السورية رغدة لسنوات وسر علاقتها بـ”رأفت الهجان”.. قصّة المصرية يسرا

أفلام يسرا

شاركت الفنانة المصرية يسرا في عدد كبير من الأعمال السينمائية التي توّجت بالنجاح الباهر، ومن أبرز الأفلام التي ظهرت فيها: فيلم “ألف بوسة وبوسة”، “الإنس والجن”، “المنسي”، “الإرهاب والكباب”.

كما ظهرت في فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، “مرسيدس”، “المهاجر”، “سري للغاية”، “طيور الظلام”، “عمارة يعقوبيان”، “الراعي والنساء”، “إسكندرية كمان وكمان”، “كراكون في الشارع”.

وشاركت يسرا كذلك في أعمال حفرت في ذاكرة الجمهور منها “حدوتة مصرية”، “لا تسألني من أنا”، “الأفوكاتو”، “دم الغزال”، “إسكندرية نيويورك” وغيرها من الأفلام التي تعد علامة بتاريخ السينما.

مسلسلات يسرا

وشاركت أيضًا الفنانة يسرا في عدة مسلسلات أبرزها مسلسل “رأفت الهجان”، “لحظات حرجة”، “شربات لوز”، “سرايا عابدين”، “لدينا أقول آخرى”، “خيانة عهد”، “فوق مستوى الشبهات”.

وظهرت يسرا في مسلسل “قضية رأي عام”، “أين قلبي”، “ملك روحي”، “لقاء على الهواء”، “أحلام عادية”، وغيرها من المسلسلات الناجحة.

يسرا والمسرح

ونجحت الفنانة المصرية يسرا أيضًا في صعود خشبة المسرح، فشاركت في مسرحية “بداية ونهاية”، ومسرحية “كعب عالي”، ومسرحية “لما بابا ينام”.

المصدر: مدى بوست

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