حضور قوي لأحمد سعد على يوتيوب بـ«وقت الشدة»..فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تصدر الفنان أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة «وقت الشدة».

وطرح أحمد سعد أمس، فيديو كليب أحدث أغنياته وقت الشدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وسريعا تصدر بها قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

أغنية وقت الشدة للمطرب أحمد سعد، من كلمات أحمد جابر، وألحان وتوزيع موسيقى محمد شحاتة.

وكان أحمد سعد طرح مؤخرا، أغنية بعنوان ليه بيداري، وهي الأغنية الدعائية لفيلم هاشتاج جوزوني، من ألحان شريف إسماعيل وكلمات الشاعر محمد البوغه.