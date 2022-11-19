رنا رئيس تتصدر التريند بعد خطوبتها على الهواء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تصدرت الفنانة الشابة رنا رئيس تريند موقع البحث العالمي جوجل بعد خطوبتها داخل ستوديو برنامج "معكم منى الشاذلي".

وخلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء أمس الجمعة، على قناة cbc، فوجئت النجمة الشابة رنا رئيس بعرض مفاجئ لخطوبتها.

جاء ذلك أثناء قيام الإعلامية منى الشاذلي بسؤال "رنا" عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريب، وقبل أن تسترسل في الكلام كان خطيبها يخرج من بين الجمهور المشارك فى تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته "رنا" على الفور في حضور شقيقتها الكبرى وشقيقها الأصغر.

وكشفت منى الشاذلي تفاصيل المفاجأة مؤكدة أنه خلال التحضير للحلقة، أكدت رنا أنها على وشك إعلان خبر خطوبتها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، وبمساعدة شقيقتها وبعد الحصول على إذن والدتها ووالدة العريس، طلب الأخير عمل مفاجأة لها فى الاستوديو وطلب خطبتها أمام الملايين من مشاهدي البرنامج.