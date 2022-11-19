اليوم.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يستعد الفنان وائل الفشني، لإحياء حفله اليوم على مسرح ساقية الصاوي بحي الزمالك في القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

يبدأ الحفل في تمام الساعة 8 مساءا ويستمر لمدة ساعتين، وتبدأ أسعار التذاكر من 100 جنية للفرد الواحد ويمكن للجمهور الحجز من خلال شباك التذاكر في ساقية الصاوي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، قال المطرب وائل الفشني إن بداية مشواره الفني كانت في محافظة بني سويف.

وأضاف "الفشني" في تصريحات إذاعة مع الإعلامية شافكي المنيري: "كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق ومكنش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه".

وذكر: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ومكنتش متخيل إن تتر مسلسل "واحة الغروب" ينجح بالشكل ده".

وعلق عن حبه للفنان بليغ حمدي قائلاً: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كده إحنا أبونا باشا"، و اشتغلت مع بهاء سلطان من ٢٠٠١ لحد ٢٠٠٧، وهو شخص متواضع جدًا.

واختتم قائلاً الدكتور يحيي الفخرانى هو اللي طلب إني أغني تتر مسلسل "زيزينيا" بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش .