هذا الطالب تزوج سعاد حسني 6 أشهر فقط وحرمها من حب حياتها.. لن تصدق من يكون والمفاجأة في هويتة

الرياض - محمد الاطلسي - ليلى أنجبت من فطين ابنها زكي فطين عبدالوهاب، والذي رآه الجمهور وشاهده مؤخرًا من خلال عدد من الأعمال ومن بينها «تفاحة آدم»، كما أنه عمل كمساعد مخرج ومدير تصوير.

زكي فطين عبدالوهاب تزوج في بداية حياته من الفنانة سعاد حسني، رغم أن والدته عارضت هذا الزواج لأن سعاد كانت تكبره بـ20 عامًا، ولكنه ارتبط بها لمدة 6 شهور ثم طلقها.

من أفلامها السينمائية وكان يظنها قوية وجذابة، ولم يتقبل فكرة ضعفها في أيامها الأخيرة، ولم يعترف بالتقصير تجاهها إلا بعد دخولها المستشفى، وحدث بينهما حوار في الإنعاش.

وأضاف زكي فطين، خلال استضافته ببرنامج “اعترافات ليلية”، المذاع على فضائية “العاصمة الجديدة”، أنه تزوج الفنانة سعاد حسني عندما كان عمره 25 عاما، وكان عمرها 40 عاما.

ولم تستطع سعاد حسني التخلص من حلم “السندريلا”، وهذا ما تسبب لها بفترات عديدة من الاكتئاب، واعترف أنه لم يقصر أبدا بحقها بل كان متعاطفا معها بشدة”.

وتابع “ذهبت إليه بعدما انفصلت عنها لأنني شعرت دائما بأنها لا تزال تحبه، وكنت أشعر بالذنب وأنني كنت حائلا بين قصة حبهما، واعتقد أنها أحبته أكثر مني”.

وعبر عن أمنيته بأن يكون أب، ولو كنت أب كنت سأعتذر لابني عن الخوف الزائد ، لأني تألمت منه مع أمي في الصغر، بسبب العاطفة والحماية الزائدة، والتي تصنع شخصية لديها مشكلات مع احتكاكها بالواقع.