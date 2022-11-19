شاهد.. إطلالة جذابة لـ ميرهان حسين في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - شاركت الفنانة، ميرهان حسين جمهورها صور جديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وحلت الفنانة ميرهان حسين، ضيفة ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

وقالت ميرهان خلال حواره بالبرنامج: عرفت المعنى الحقيقي للغيرة من خلال غيرتي على أخويا من واحنا أطفال لكن دلوقتي هو اللي بيغير عليا".

وأكملت:" أختي نادين أصغر مني بـ10 سنين، وأنا كنت السبب في ولادتها لأني كنت متعلقة بطفلة جارتنا ولما عزلنا تعبت وقولت لأهلي لازم يكون ليا أخت صغيرة".