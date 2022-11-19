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شاهد.. إطلالة جذابة لـ ميرهان حسين في أحدث ظهور

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - شاركت الفنانة، ميرهان حسين جمهورها صور جديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وحلت الفنانة ميرهان حسين، ضيفة ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية.

وقالت ميرهان خلال حواره بالبرنامج: عرفت المعنى الحقيقي للغيرة من خلال غيرتي على أخويا من واحنا أطفال لكن دلوقتي هو اللي بيغير عليا".

وأكملت:" أختي نادين أصغر مني بـ10 سنين، وأنا كنت السبب في ولادتها لأني كنت متعلقة بطفلة جارتنا ولما عزلنا تعبت وقولت لأهلي لازم يكون ليا أخت صغيرة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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