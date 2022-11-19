بالفيديو.. محمد رمضان وشاهيناز يدخلان الأعلى مشاهدة بـ لو ناسيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - تمكنت أغنية لو ناسين من الدخول الي قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتبوب ، وذلك بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .

حيث حققت أعنية لو نانسين والتى تجمع بين محمد رمضان وشاهيناز حوالي 161 الف مشاهدة ، واحتلت المركز السابع من أصل 50 مركز تضمهم القائمة.

وكانت قد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية لو ناسين والتى يقدمها كل من محمد رمضان وشاهيناز فى أول تعاون بينهما.

الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي وألحان شريف عبادة ومن توزيع إيهاب.