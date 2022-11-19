بعد أن طردوها وغادروا المسرح.. بكاء بلقيس فتحي وتأثرها الشديد بعد أن تركها الجمهور وحيدة برفقة فرقتها الموسيقية

الرياض - محمد الاطلسي - اجتاح مقطع فيديو للفنانة بلقيس، كان من الواضح فيه أنها تبكي على المسرح، بعد أن توقفت عن الغناء، في حفلها الأخير مع الفنان محمد عبده.

كان واضح على الفنانة أنها تبكي حين صعدت على المسرح وقام الجمهور بمغادرة الحفل وطردوها بطريقة غير مباشرة ورفضوا الاستماع لها.

وانتشر مقاطع فيديو يوثِّق لحظة خروج العشرات من الحضور للقاعة، فور صعود بلقيس فتحي خشبة المسرح وإلقائها التحية عليهم، اتجه العديد منهم إلى المخرج لمغادرة حفله.

وبدا واضحًا على بلقيس التأثر، حيث وقفت على خشبة المسرح بثبات دون أن تنبس بكلمة واحدة، بينما تحدث بالفرقة الموسيقية تارة وبالجمهور تارة أخرى.

وقيل أن سبب مغادرة الحضور حفلها يعود لانتظارهم الفنان عباس إبراهيم، لكن بسبب عدم ظهوره غضبوا من تصرف اللجنة المنظمة وعبروا عن استيائهم بمغادرة القاعة.