تعرف على الحقيقة كاملة لفسخ خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد وكيف احرقت قلب والدها..التفاصيل كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - فوجئ محبو نجوم قناة طيور الجنة وعائلة خالد مقداد مالك القناة بأنباء عن خطبة جنى مقداد، حيث اشعل الخبر الوسط الفني خصوصاً بعد الكشف عن عمر الفتاة التي لا تتجاوز الـ14 من عمرها.

ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بفسخ خطبة جنى مقداد بعد أيام من ارتباطها من أحد أقاربها قيل أنه شقيق زوجة الوليد.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل خبراً يفيد بانفصال جنى مقداد نجمة طيور الجنة عن خطيبها وذلك بعد وقوع خلاف بينهما أدى إلى إنهاء الخطوبة، حيث انتشرت صورة لشاب شديد الوسامة الى جوار نور غسان قيل خطيب ​جنى مقداد​.

ونفت الصفحات الداعمة لنجوم طيور الجنة تماماً خطوبة جنى مقداد، مشيرين إلى أن إطلاق هذه الشائعة ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل والضجة من قبل البعض.

من ناحية أخرى كشف خالد المقداد وعائلته، في وقت سابق، تفاصيل جديدة لأول مرة حول مشروعهم الشهير، قناة طيور الجنة، وتحدثوا عن مواقف طريفة تعرضوا لها بسبب شهرتهم في الطفولة، كما تحدث المقداد عن تفاصيل أزمته الصحية لأول مرة ولماذا ظهرت شائعة وفاته.

وعن نجاح طيور الجنة، قال خالد المقداد: "ما توقعن كل هذا النجاح وكل هذا الانتشار، اكتشفنا إن فيه فراغ في القوالب القريبة من الأطفال، فقدمنا نماذج حقيقية.. إحنا مثل ما بيشوفونا الناس على التليفزيون نحن في البيت حتى سيارتنا لا زالت موجودة، الجمهور احتضننا بشكل كبير".

خالد مقداد وعائلته يشاركون الجمهور بأهم لحظات حياتهم، ولا يخفون أي شيء عن الجمهور.