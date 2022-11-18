وقفت أمام الزعيم عادل إمام : فنانة إغراء ترتدي الحجاب وتعتزل الفن .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنانة شهيرة فازت في مسابقة ملكة جمال لبنان ، حصلت على لقب " تفاحة لبنان " وكانت هذه هي بداية حياتها الفنية حيث سافرت إلى القاهرة وشاركت بعدها في عدة أفلام أهمها " الزائرة " ، " رحلة عذاب " ، " المنحرفون " ، " حتى لا يطير الدخان " ، " يا عزيزي كلنا لصوص " ، كما شاركت في عدة أعمال درامية أهمها: "برج الأكابر" ، "إلا دمعة الحزن " .

تزوجت الفنانة " نادية أرسلان " من الفنان " محمد العربي " ولكنها انفـصلت عنه بعد فترة وظلت علاقتهما تحت مسمى الصداقة ، وتزوجت بعدها من طبيب وأنجبت إبنتها الوحيدة " ليلة " .

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ماجدة الصباحي.. ”عذراء الشاشة” ارتدت قميص نوم مرة واحدة ولم تخش من ميرفت أمين اعتزلت التمثيل بعد أن كانت فنانة إغراء وقررت ارتداء الحجاب ، لكنها ظلت على علاقة جيدة بكل زملائها في الوسط الفني مثل " نجلاء فتحي " ، " سميرة أحمد " ، " نهلة سلامة " .

أصيبت بسرطان في العظام في عام 2005 ولكنها اكتشفت ذلك في مرحلة متقدمة ، ورغم ذلك لم تشعر من حولها بالتعب التي كانت تعانيه من العلاج القاسي التي كانت تتلقاه وكانت دائمة الابتسامة والأمل ، واستمرت رحلة علاجها لمدة ثلاث سنوات ما بين لبنان وباريس حتى وافتها المنية في عام 2008 في لبنان ، وتم دفنها في مصر طبقاً لوصيتها ، ووصفتها إبنتها " ليلة " بالأم المثالية .

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