هذا هو المشهد الذي تتمنى منه شلبي حذفه من السينما مع الفنان ادوار داخل الحمام وظهور عضو حساس من جسمها(للكبار فقط)

الرياض - محمد الاطلسي - اثارت الفنانه الكبيره منه شلبي جدلا كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد اعترافات صادمة قامت بنشرها عبر صفحتها الرسميه عبر لقاء تلفزيوني عندما اعترفت بالمشهد الذي تتمنى حذفه من فيلم هي فوضى وفيلم الساحر وبعده نشر هذه التصريحات اثار الضجه كبيره داخل الوسط الفني واحتوت هذه التصريحات على اسرار صادمة في حياه الفنانه منه شلبي .

قامت الفنانه منه شلبي باعترافات صادمة حول حياتها الشخصيه في مداخله تلفزيونيه عندما قامت بالاعتراف عن مشهد مع الفنان ادوارد تتمنى حذفه داخل السينما المصريه ويعتبر هذا المشهد سبب لها مشاكل اسرية كثيره..

نالت الفنانه منه شلبي انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين لها عبر الفيسبوك بسبب فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الرسميه..

ويمتنع موقع الفن وأهله من نشر الفيديو إحتراماً وتقديراً لمتابعية الافاضل.