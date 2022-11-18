ممثله كبيرة تخلع ملابسها كاملة أمام المخرج فلم يتمالك نفسه من شدة جمالها وهجم عليها واخذ يقبلها بشراهة وهي تصرخ لا لا الناس بتتفرج !

الرياض - محمد الاطلسي - عرفت الفنانة المصرية إلهام شاهين بجرأت أفلامها، وخاصة في الآونة الاخيرة منها، فقد تعمدت في مشاهدتها على الإغراء لجذب الجماهير وزيادة متابعيها، ومعجبيعا، حيث ظهرت في العديد من المشاهد بشكل خادش وجريء، وخاصة في فيلم أصحاب ولا أعز وفيلم دانتيلا، وغيرهما من الأفلام والتي شاركتهم مع مجموعة من ألمع النجوم المصرية، وسنتحدث بشكل مستفيض عن مجموعة من مشاهدها، إضافة إلى سرد قصة حياتها وسيرتها الذانية..

▪︎فيلم دانتيلا

هو فيلم مصري من بطولة: يسرا - إلهام شاهين - محمود حميدة وهو من إخراج إيناس الدغيدي، الفيلم مقتبس عن الرواية الأمريكية الشواطيء بالإنجليزية، ويحكي الفيلم قصة صديقتين تعمل إحداهما مطربة وتسافر الأخرى إلى الخارج إثر زواجها من ديبلوماسي يفشل زواجها بسببها فتعود إلى مصر لتجد أن صديقتها استولت على حب عمرها وتزوجته فتشتعل الغيرة في قلبها وتقرر استعادة ذلك الرجل - محمود حميدة - الذي يجد في الزواج منهما هما الإثنتين أفضل الحلول، فنشاهد مشاهد غيرة عديدة وكيد نساء في قالب كوميدي، وفي النهاية تقرر الاثنتان التخلص من الزوج لأنهما اكتشفتا أن صداقتها أعمق وأمتن من أن يفسدها رجل.

▪︎ من هي إلهام شاهين

ولدت في حي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، بدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ»، وشاركت في العديد من المسرحيات منها «قنبلة الموسم»، و«المتحذلقات»، و«المصيدة»، و«بستان الوهم» و«النسانيس».

أما الانطلاقة الحقيقية لها فكانت من السينما وتحديدا من فيلم «أمهات في المنفى» عام 1981، وبعده فيلم «العار» عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية.

تعتبر فترة الثمانينيات هي المرحلة الأكثر رواجاً في السينما لإلهام شاهين، حيث قدمت خلالها ما يتجاوز 33 فيلم منها: «لا تسأليني من أنا»، «العبقري خمسة»، «موت سميرة»، «الهلفوت»، «رمضان فوق البركان»، «السيد قشطه»، كما شاركت في عدد من الأعمال الهامة في التلفزيون وقدمت عدة مسلسلات منها «محمد رسول الله الجزء الثالث»، و«أبواب المدينة الجزء الثاني»، و«رحلة عذاب»، و«وقال البحر»، و«أخو البنات»، و«الشيطان والحب»، و«دوامة الحب».

أكثر سنوات عطاءها ونجوميتها كانت بين عامي 1986 و1987 حيث قدمت خلال عام 1986 وحده عشرة أفلام منها «نأسف لهذا الخطأ»، «سترك يا رب»، «احترس عصابة النساء»، «محامي تحت التمرين»، «ابنتي والذئب»، «رغبة وحقد وانتقام»، ومسلسل «ناس مودرن».

أما في عام 1987 فقد قدمت ثمانية أفلام منها «الهاربات»، «لقاء في شهر العسل»، «عطشانة»، «بنات حارتنا»، «الزوجة تعرف أكثر»، و «رجل في عيون امرأة»، كما كان لها تجربةً فنيةً مميزةً، من خلال تقديمها الفوازير لأول مرة تحت اسم «فطومة والأفلام»، ومثلت دورًا هامًا في مسلسل «الهروب إلي السجن».

في عام 1988 شاركت في خمسة أفلام وهي حكاية «نص مليون دولار»، و«الهانم بالنيابة عن مين»، و«الأوهام»، و«البوليس النسائي»، و «السجينتان».وفي عام 1989 قدمت فلمي «بستان الدم» و «أيام الغضب».

مع بداية التسعينيات انخفض معدل الأعمال السينمائية التي شاركت فيها إلهام شاهين، ولكنها تميزت بالقيام بأدوارٍ جديدةٍ منحتها شهرةً جماهيريةً واسعةً ومن أشهر هذه الأفلام: «موعد مع الرئيس»، و«الحب المر»، و«الحجر الداير»، و«لحم رخيص»، و«يا دنيا يا غرامي»، و«دانتيلا»، و«هارمونيكا»، و«القتل اللذيذ»، و«جنون الحياة»، و«الظالم والمظلوم».

شهدت فترة التسعينات نشاطًا واضحًا لها في المسلسلات التلفزيونية، حيث شاركت بأدوارٍ مهمةٍ في مسلسلاتٍ متعددةٍ منها ليالي الحلمية الجزين الرباع والخامس، البراري و الحامول، «نصف ربيع الآخر»، «الحاوي»، كما شاركت أيضًا في مسرحية «بهلول» في اسطنبول مع سمير غانم ومن إخراج محمد عبد العزيز.

مع بداية عام 2000 بدأ نشاطها الدرامي بالتزايد بشكل ملحوظ، قدمت في هذا العام عددا من الافلام أهمها «الأخطبوط»، «سوق المتعة»، «صيد الحيتان»، «الرغبة»، «خالي من الكولسترول» و «واحد صفر»، أما أهم مسلسلاتها:«سامحوني ماكنش قصدي»، «الكومي»، الإمبراطور، نجمة المشاهير، مسألة مبدأ، أحلام لا تنام، قصة الأمس، علشان ماليش غيرك.

في عام 2009 قدمت دورًا مهمًا في فيلم خلطة فوزية، وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عن دورها فيه. وفي عام 2012 شاركت في مسلسل «قضية معالي الوزيرة»، وفي عام 2015 لعبت دور حورية الشحاتة في فيلم «هز وسط البلد»، وفي عام 2016 شاركت في فيلم «يوم للستات»، وفي نفس العام لعبت دور زهرة سليمان الغانم في مسلسل ليالي الحلمية في الجزء السادس.

▪︎حياتها الخاصة

لديها أخت واحدة هي إيناس شاهين، وأخ واحد وهو أمير شاهين الذي دخل الوسط الفني بمساعدة أخته.

تعتبر حادثة انفصال إلهام شاهين عن رجل الأعمال عادل حسني حدثا مدويا في الوسط الفني، حيث قام الاثنان بدعوة أكثر من 300 شخص لحضور حفلٍ كبير في أحد فنادق في مدينة الإسكندرية، وحضر المدعوون دون معرفة السبب وراء هذه الدعوة، فكانت التوقعات بإطلاق حدث فني ما؛ ولكن المفاجأة كانت بإعلان طلاقهما يومها.

لم تنجب إلهام شاهين أولادًا، وصرحت في أكثر من مناسبة أنها حرمت نفسها من الإنجاب مقابل شهرتها ونجاحاتها المهنية.

أبرز أعمالها

من الأفلامعدل

حظر تجول:2020

أهل العيب:2019

يوم للستات:2016-شامية

هز وسط البلد:2015-حورية الشحاتة

ريجاتا:2015-صباح

خلطة فوزية:2009-فوزية

واحد صفر:2009-نيفين

خالي من الكوليسترول:2005-جميله ام أيوب

الرغبة:2002-ليلى الشناوي زوجة حسام

صيد الحيتان:2002-مديحة

نحب عيشة الحرية:2001-اسرار الغجريه

الأخطبوط:2000-إجلال

عليه العوض:2000-فرحانه الندابة

وحياة قلبي وأفراحه:2000-حنان

جنون الحياة:2000-سناء

سوق المتعة:2000-أحلام

أرض أرض:1998-فردوس إبراهيم

القتل اللذيذ:1998-منال أحمد سليمان

هارمونيكا:1998-نرجس

دانتيلا:1998-مريم

عفريت النهار:1997-ريهام عثمان

الجنتل:1996-سعاد

يا دنيا يا غرامي:1996

الهروب إلى القمة:1996-داليا

لحم رخيص:1995-توحيدة

أبو زيد زمانه:1995

اغتيال فاتن توفيق:1995-فاتن توفيق

ثلاثة على مائدة الدم:1994

الطيب والشرس والجميلة:1994-أحلام

لعبة القتل:1994

ليلة القتل:1994-فايزة

رجال بلا ثمن:1993

اليتيم والذئاب:1993-وردة

خادمة ولكن:1993-أحلام الخادمه

اللعبة القذرة:1993-المحامية ماجدة

فرسان آخر زمن:1993-سمية

سباق مع الزمن:1993

الكنز:1993

دنيا عبدالجبار:1992-دنيا عبد السلام الزايط

الحجر الداير:1992-شرين

الحب المر:1992-منال عبد الكريم -ممرضة

السجينة 67:1992-أحلام الببلاوي

مراهقون ومراهقات:1991-سهام

إلا أمي:1991-بسمه

حالة مراهقة:1990-منى

الشيطانة:1990-جميله يوسف أبو العطا

موعد مع الرئيس:1990-الاستاذة ماجدة كامل

الملك لله:1990-فرحة

أيام الغضب:1989-سميحه

الظالم والمظلوم:1989-بدور

الأوهام:1988-بسمه محمود عبد الله

مدرسة الحب:1988-ليلى

السجينتان:1988-زينب

حكاية نص مليون دولار:1988-راويه