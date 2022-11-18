صدمة مدوية للوسط الفني ..هذه الفنانة الجميلة الشهيرة تفاجئ جمهورها بتحولها إلى رجل بعمر الـ 56 عاما !.. اتفرج من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت الفنانة الإيرانية شهرى صالحي رستاني ، جمهورها عقب نشرها تسجيلا صوتيا كشفت فيه تغيير هويتها ، وتحولها إلَّى رجل يبلغ من العمر 56 عاما .

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية (بي بي سي) ، قالت شهري صالحي، لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلَّى ذكر، وقد خططتُ لأن أغيّر اسمي بالقانون إلى مازيار، أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كنجمة وفنانة بهويتي الجديدة .أكدت الفنانة أنها ستتطرق إلَّى القضايا القانونية الخاصة بالمصححين جنسياً خلال الفترة المقبلة، بناءً على الشريعة الإسلامية الواضحة والفقه .

يذكر أن (شهرة لرستاني) ولدت عام 1966 في العاصمة طهران، وفي عام 1990 تخرجت من كلية الفنون الجميلة في جامعة طهران في مجال الإخراج المسرحي، وفي عام 1994، تخرجت في مجال كتابة السيناريو السينمائي من المركز الإسلامي لتعليم صناعة الأفلام، وحصلت على شهادة الماجستير.