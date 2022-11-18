أمريكي يلتقط صورة لمجموعة من الأطفال في السعودية قبل 50 عاماً.. ويكشف مفاجأة بشأن إحدى الفتيات؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الإعلامية والكاتبة غادة المهنا أبا الخيل، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة لمجموعة من الأطفال في رأس تنورة التقطت في السبعينات تقريبا.

وقالت في تعليقها على الصورة: "ما يثير حماستي هو القصة الشخصية وراء من التقط الصورة وهو الأمريكي أندرو إيرفينغ"، مضيفة: "تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وقد أمدني بمعلومات لم أتوقعها، أحدها أن إحدى البنات عرفت نفسها وتواصلت معه – عمرها اليوم 57 عاماً".

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وتابعت: "أعرب درو عن استمتاعه بوقته في المملكة قبل ٥٠ عاما واكتساب معرفة ثقافية لا يمكن تدريسها في المدرسة – الأمر الذي أفاده كثيرًا في حياته الشخصية والمهنية، وقال إنه يأسف لعدم رؤيته جزءًا كبيرًا من المملكة، وعندما أبلغته بتأشيرات السفر قال إنه لا يعرف بوجودها".

وواصلت: "الأمريكي درو ذكر كيف كان من الصعب في ذلك الوقت الحصول على تأشيرة عمل – حيث اضطر أن يسافر إلى بيروت لمدة أسبوع للحصول على تأشيرة دخول".

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