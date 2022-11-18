انت الان تتابع خبر اتفرج .. رانيا منصور تتحطي كل المحظور بالمخرم والشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا منصور مجموعة من الصور الجديدة وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت رانيا منصور خلال في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته لـ44 الذي افتتح يوم الأحد الماضي وهي ترتدي بدلة من اللون الاسود مكشوف والشفافة من منطقة الصدر حيث كشفت عن بطنها اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على الكثير من المكياج مع استخدام احمر الشفاه وترك شعرها مسندلا علي ظهرها.

وعلقت الفنانة علي الصور قائلة من عرض فيلم “the swimmers” أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، فيلم حلو جدا وكان مهم عرض فيلم زى دا ضمن فعاليات المهرجان.