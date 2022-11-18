انت الان تتابع خبر اتفرج.. هيفاء وهبي تشعل جنون الرجالة بالأبيض الضيق والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر خاصية الأستوي بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها داخل سيارتها في العاصمة المصرية القاهرة ، مرتدية ملابس ضيقة من اللون الأسود وأسفلها تي شيرت من اللون الأبيض منطقة الصدر بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وتصدرت الفنانة اللبنانية محركات البحث خلال الحفلات التي أقامتها في عدد من المدن السعودية في الأيام الماضية.