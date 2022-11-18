انت الان تتابع خبر دارين حداد شوقت الشباب بروب النوم الأسود للكشف عن التاتو الجديد .. شوف رسمته فين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية دارين حداد مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت دارين حداد خلال تصويرها أحد المشاهد، حيث تواجدت داخل غرفة ارتدت روب الون الأسود القصير من منطقة الأكتاف مما أظهر التاتو الموجود في يديها واستخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مع ارتداء نظاره طبيه

وعلقت على الصور قائلة : فيكو ❤️ فيكتورين من مسلسل الضاحك الباكي اخراج أ/محمد فاضل يعرض حاليا على قنوات @cbcegypt @cbcdrama

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