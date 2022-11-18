انت الان تتابع خبر ليلي علوي تمتع الجمهور بوصلة رقص بالملزق .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ليلي علوي فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ليلي علوي خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 الذي افتتح يوم الأحد الماضي، مرتيدة فستان طويل من اللون البني المكشوف من منطقة الصدر وتقوم بالرقص والعناء وسط تصفيق حار من الحضور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلق الجمهور على هذا الفيديو مثل ادعوا لها بالهدايه -الله يهديك ويهدينا- كراش جدي وابويا وانا- امبو لاء كدا بالحق.