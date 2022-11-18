فنانة عربية شهيرة تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث وتحققت نبؤتها على الفور !!..  لن تتوقع من هي؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت فنانة عربية شهيرة تفاصيل تنبؤها برحيل الملكة إليزابيث قبل ساعات من إعلان الخبر رسميا من قبل قصر باكينجهام والعائلة الملكية التي هرعت إلى رؤية الملكة وتوديعها ومنهم الأمير ويليام وشقيقه هاري.

وقالت المغنية والممثلة اللبنانية مي حريري في تغريدة لها عبر تويتر، إنها منذ بداية اليوم وتشعر بوقوع خبر حزين لكنها لم تكن تعرف أنها خبرا سيهز العالم كله، وفي الوقت نفسه نشرت صورة لطائر دخل منزلها ظهر اليوم واعتبرته نذير شؤم.

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وكتبت مي حريري في تغريدة لها عبر تويتر:" وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير !! ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو !! بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة #الملكه_اليزابيث ".

ورحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا قبل أيام عن عمر يناهز 96 عاما، بعدما جلست على عرش بريطانيا حوالي 70 عاما كسرت بها العديد من الأرقام القياسية لسنوات حكم العائلة الملكية.

وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية أصبح ابنها تشارلز وزوجته كاميلا هما الملك والملكة الجداد، فيما جاء الأمير ويليام في محل ولي العهد ليحظى بدوره القريب في الحكم.

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