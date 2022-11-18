اتفرج.. إبنة هشام سليم قبل تحولها إلى ذكر!!.. كانت ملكة جمال! ( صور)

الرياض - محمد الاطلسي - عادت التغيرات التي طرأت عليها قبل سنوات للحديث عنها مجددًا بعد إعلان وفاة والده، وأثار شكل نور هشام سليم قبل التحول وبعده فضول الكثير من الجماهير لمشاهدة صوره ومعرفة كيف أثرت تلك العملية على حياته، هل بالإيجاب أم بالسلب؟ وتحولت نورا ابنة الفنان الراحل إلى نور هشام سليم بعد عملية جراحية حولت فيها جنسها من أنثى إلى ذكر، قبل سنوات، وتغيرت معه حياته بعد ذلك أيضًا من كافة المناحي.

نور هشام سليم قبل التحول كانت نور هشام سليم قبل التحول فتاة غريبة الطباع، ولكنها كانت هادئة على عكس اختها زين التي افتعلت المشاكل مع جيرانها ومن أشهر مشاجراتها تلك التي نشبت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي آلت بهما إلى قسم الشرطة وعمل محاضر، قبل أن يتصالحا بعدها بفترة. وتبدلت حياة نور هشام سليم قبل عن بعد التحول، حيث أصبح أكثر هدوءً وتغير اسمه من نورا إلى نور، وساعده في ذلك دعم والده الذي ظهر معه في حوار صحفي على متن قارب يؤكد فيه دعمه الكامل لابنه فيما بدر منه من تحول.

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تساءل الكثير لسنوات بسبب تصرفاته، عن نور ابنة هشام سليم المعاقة، وذلك قبل أن يتضح حقيقة العيب الخلقي الذي ولدت به، حيث قال والده أنه كان يرى فيه دائمًا أنه ذكر وليس فتاة، فجسده الذي ولد به إنما هو جسد ذكر وليس أنثى، وأنه كان دائم التشكك في ذلك، وعندما بلغ عمر 18 عامًا قالت نورا لأبيها أنها تعيش في جسد غير جسدها. وصف هشام سليم التحول الجنسي لابنه نور بالشجاع في ظل مجتمع رافضًا لإجراء مثل تلك التحولات، وأن أسرته تتعامل معه على أنه أخ وليس أخت، شاب وليس فتاة.

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